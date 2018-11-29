Мхитарян - о матче Арсенала и Ворсклы в Лиге Европы

Новости спорта: Генрих Мхитарян рассказал о предстоящем матче Арсенала против полтавской Ворсклы, который пройдет в Киеве.

Бывший хавбек "Шахтера" и донецкого "Металлурга", а теперь игрок лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян в эфире канала "Футбол 1" признался, что скучает по Украине.

- Приветствую всех моих болельщиков в Украине! Я рад вернуться сюда, где я играл за "Металлург" и "Шахтёр". Скучал ли по Киеву? Больше скучаю по Донецку.

Мы были готовы сыграть в Полтаве, готовы и к матчу в Киеве. Нам неважно, где состоится матч. Но, конечно, футболистам "Ворсклы" хотелось сыграть дома, перенос игры стал для них разочарованием, - сказал Мхитарян.