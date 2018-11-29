Роналду стал кубиком Рубика: китайцы выложили необычный портрет футболиста

Новости спорта: Китайцы создали новый и не совсем обычный портрет португальского футболиста.

Китайские поклонники таланта Криштиану Роналду собрали портрет португальского нападающего из кубиков Рубика. Сколько было использовано кубиков и какое время заняла сборка не сообщается, но выглядит портрет очень реалистично.

Видео опубликовала китайская газета People's Daily. Сколько кубиков и времени потратили фанаты на это творение не сообщается.

The portrait of Cristiano Ronaldo formed with magic cubes pic.twitter.com/yRT3tWNG8K — People's Daily,China (@PDChina) 27 ноября 2018 г.

Ранее на одной из улиц Милана появилось граффити с изображением пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Нападающий изображен в позе, характерной для древнегреческих статуй, а его достоинство прикрывают трусы в цветах ЛГБТ-движения.

Напомним, "Ювентус" победил "Валенсию" в Лиге чемпионов и вышел в 1/8 финала. Роналду принял участие в 100-м победном матче для своих команд в Лиге чемпионов.