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Роналду стал кубиком Рубика: китайцы выложили необычный портрет футболиста

Роналду стал кубиком Рубика: китайцы выложили необычный портрет футболиста
12:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Китайцы создали новый и не совсем обычный портрет португальского футболиста.

Китайские поклонники таланта Криштиану Роналду собрали портрет португальского нападающего из кубиков Рубика. Сколько было использовано кубиков и какое время заняла сборка не сообщается, но выглядит портрет очень реалистично.

Видео опубликовала китайская газета People's Daily. Сколько кубиков и времени потратили фанаты на это творение не сообщается. 

Ранее на одной из улиц Милана появилось граффити с изображением пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Нападающий изображен в позе, характерной для древнегреческих статуй, а его достоинство прикрывают трусы в цветах ЛГБТ-движения.

Напомним, "Ювентус" победил "Валенсию" в Лиге чемпионов и вышел в 1/8 финала. Роналду принял участие в 100-м победном матче для своих команд в Лиге чемпионов.

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Криштиану Роналду, Китай, ФК Ювентус.
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