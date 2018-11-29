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Опасаются военного положения: сборная Португалии не поедет в Украину

Опасаются военного положения: сборная Португалии не поедет в Украину
19:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сборная Португалии отказалась ехать в Запорожье на матчи против Украины.

Матчи сборных Украины и Португалии, которые должны были пройти 4-5 декабря, в Запорожье не состоятся, сообщает Федерация футзала Украины.

Накануне Ассоциация футзала Украины получила письмо от своих коллег из Португалии о том, что их сборная отказывается лететь в Запорожье из-за введения военного положения в некоторых областях Украины. Такое решение сборная Португалии приняла после рекомендаций от UEFA.

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В ответ на это, Украина предложила перенести поединки в город, который не находится в зоне военного положения. UEFA пока рассматривает это предложение.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футзал.
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