Опасаются военного положения: сборная Португалии не поедет в Украину

Новости спорта: Сборная Португалии отказалась ехать в Запорожье на матчи против Украины.

Матчи сборных Украины и Португалии, которые должны были пройти 4-5 декабря, в Запорожье не состоятся, сообщает Федерация футзала Украины.

Накануне Ассоциация футзала Украины получила письмо от своих коллег из Португалии о том, что их сборная отказывается лететь в Запорожье из-за введения военного положения в некоторых областях Украины. Такое решение сборная Португалии приняла после рекомендаций от UEFA.

В ответ на это, Украина предложила перенести поединки в город, который не находится в зоне военного положения. UEFA пока рассматривает это предложение.