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Генк Малиновского закрутил интригу в группе ничьей с Мальме: обзор матча (Видео)

Генк Малиновского закрутил интригу в группе ничьей с Мальме: обзор матча (Видео)
09:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Бельгийский Генк в рамках 5-го тура Лиги Европы гостил у Мальме, где не смог добыть необходимые 3 очка для обеспечения досрочного выхода в плей-офф турнира.

Клуб Руслана Малиновского бельгийский Генк решил сохранить интригу на последний тур, расписав ничью с Мальме со счетом 2:2. Сам игрок сборной Украины вышел в стартовом составе команды, но результативными действиями так и не отличился. Таким образом Генк продолжает лидировать в группе I, в которой все команды имеют шансы на выход в плей-офф турнира.

Лига Европы. 5-й тур

Мальме – Генк 2:2

Голы: Левицки, 65, Антонссон, 67 — Посуэло, 42, Пэйнтсил, 53

Мальме: Далин, Нильсен, Сафари (Брурссон, 81), Виннхейм, Бенгтссон, Левицки, Баширу, Траустасон (Антонссон, 54), Кристиансен (Галль, 82), Рикс, Розенберг.

Генк: Вукович, Деваст, Уронен, Мехле, Айду, Посуэло (Хейнен, 86), Берге, Троссард, Малиновский, Пэйнтсил (Ндонгала, 54), Саматта (Гано, 73).

Желтые карточки: Виннхейм, Уронен, Рикс, Ндонгала, Баширу.

Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября

У Генка в группе I 8 очков, Бешикташ с 7 пунктами второй, Мальме занимает третью строчку с 6 баллами, а замыкает таблицу Сарпсборг 08 с 5 очками. В последнем туре Генк дома примет Сарпсборг 08, а Бешикташ дома Мальме.

Напомним, полтавская Ворскла попрощалась с Лигой Европы после разгрома от Арсенала, а Динамо досрочно гарантировало себе первое место, обыграв на выезде Астану.

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Мальме, Генк, Руслан Малиновский.
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