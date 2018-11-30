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Пятница, 30.11.2018
Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября
Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября
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Рейнджерс выстоял против Вильярреала: обзор матча и слова Джеррарда (Видео)

Рейнджерс выстоял против Вильярреала: обзор матча и слова Джеррарда (Видео)
10:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Рейнджерс легенды Ливерпуля Стивена Джеррарда принимал Вильярреал в рамках 5-го тура Лиги Европы.

Накануне в рамках 5 тура группового этапа Лиги Европы Рейнджерс и Вильярреал сыграли в безголевую ничью.

С 44 минуты матча шотландский клуб находился в меньшинстве после удаления нападающего Даниэла Кандеяша. Тем не менее, Рейнджерс смогли сдержать натиск "подводников" и добыть одно очко.

"Я очень горжусь своими игроками – Рейнджерс проявил героизм", — сказал главный тренер команды Стивен Джеррард.

"Друзья Кандеяша, коих в нашей команде много, самоотверженно боролись, чтобы компенсировать его отсутствие. Нам противостояла великолепная команда с очень сильным составом".

Рейнджерс - Вильярреал 0:0

"Мы можем гордиться, что не уступили Вильярреалу ни в одном из двух матчей. Более того, мы имели шансы победить. Не говорю, что мы заслуживали победу, но мы вполне могли ее добыть".

"Если бы Рейнджерс не взял очки сегодня, это было бы несправедливо", — приводит слова Стивена National.Scot.

Лига Европы. Группа G

# Клуб Игры Победы Ничьи Поражения З П Разн

О
1 Вильярреал 5 1 4 0 10 5 5

7
2 Рапид Вена 5 2 1 2 5 9 -4

7
3 Рейнджерс 5 1 3 1 8 7 1

6
4 Спартак М. 5 1 2 2 8 10 -2

5

Перед заключительным туром все команды в группе G имеют шанс на выход в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября

Напомним, Динамо Киев после победы над Астаной досрочно вышло в плей-офф турнира с первого места.

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Лига Европы, Стивен Джеррард, Рейнджерс, Вильярреал.
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