Определен лучший футболист 5-го тура Лиги чемпионов

Новости спорта: Лидер Барселоны был признан лучшим футболистом 5-го тура Лиги чемпионов

Нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов.

В матче 5-го тура группового этапа 31-летний футболист забил первый гол в выездном матче против ПСВ (2:1).

Most UEFA Champions League goals for a single club and... ...#UCL Player of the Week! Bravo Leo Messi! pic.twitter.com/sOHRyGp7dQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 ноября 2018 г.

Благодаря этому голу аргентинец обошел Криштиану Роналду и стал рекордсменом по количеству голов (106) за один клуб в Лиге чемпионов.

Ранее Месси уже дважды признавался лучшим игроком недели в главном клубном турнире текущего сезона.

Барселона досрочно вышла в плей-офф с первого места, в рекордный 20-й раз выиграв группу ЛЧ.