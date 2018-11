Определен лучший футболист 5-го тура Лиги чемпионов

Нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов.

В матче 5-го тура группового этапа 31-летний футболист забил первый гол в выездном матче против ПСВ (2:1).

Most UEFA Champions League goals for a single club and...

...#UCL Player of the Week! Bravo Leo Messi! pic.twitter.com/sOHRyGp7dQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 ноября 2018 г.