Карпаты не смогли обыграть Арсенал в первом матче Бойчишина

Новости спорта: Львовяне не взяли реванш за поражение в первом круге.

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Карпаты и Арсенал не определили победителя на поле Канониров.

Первый гол в матче провел защитник львовян Папа Гуйе — на 22-й минуте сенегалец замкнул прострел Владислава Дубинчака, отправив мяч в собственные ворота.

Подопечные Бойчишина смогли отыграться только на 72-й минуте — пенальти реализовал Алексей Гуцуляк.

Набранное очко не позволило Арсеналу подняться со дна турнирной таблицы, а Карпаты за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей обошли донецкий Олимпик, сыгравший на одну игру меньше.