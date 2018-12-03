Динамо может купить форварда Реала

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Киевский футбольный клуб "Динамо" в поисках бомбардира обратил внимание на испанского форварда Франа Соля, который выступает за голландский "Виллем II".

Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на Sportdog.gr.

"Динамо" заинтересовано в приобретении испанского нападающего Франа Соля, который выступает за голландский "Виллем II". Киевляне нуждаются в усилении атакующей линии, где в отсутствие травмированного Артема Беседина вынужден играть номинальный полузащитник Беньямин Вербич", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 26-летний испанский форвард Фран Соль является воспитанником мадридского "Реала" и вместе с нападающим "Аякса" Люком Де Йонгом лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов. На счету Соля 12 забитых мячей.