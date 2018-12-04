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Матч украинской Премьер-лиги установил антирекорд посещаемости

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Матч украинской Премьер-лиги установил антирекорд посещаемости
12:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: На матч 17-го тура УПЛ Ворскла - Александрии пришло всего 95 зрителей.

На поединок 17-го тура УПЛ «Ворскла» — «Александрия», который состоялся в Полтаве в понедельник, 3-го декабря, пришло всего 95 зрителей.

Это один из самых низких показателей посещаемости для матча высшей лиги чемпионата Украины в истории.

Во время поединка температура воздуха в Полтаве составляла -6°C.

«Ворскла» и «Александрия» претендуют на попадание в еврокубки по итогам текущего сезона.

Победа в матче досталась гостям из Александрии (0:1), благодаря которой клуб Шарана сохранил второе место в чемпионате.

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