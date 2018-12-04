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Датский игрок Динамо о погоде в Украине: Я был немного шокирован

Датский игрок Динамо о погоде в Украине: Я был немного шокирован
15:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Полузащитник молодежной сборной Дании и "Динамо" Миккель Дуэлунд не ожидал такой холодной зимы в Украине.

Атакующий игрок Динамо Киев Миккель Дуэлунд на 81-й минуте вышел в матче против Черноморца - впервые для себя в такую холодную погоду, при том, что выступал в датском клубе.

"Я очень рад. Было очень приятно, тем более, что мы сумели добыть победу в этом поединке.", - отметил датчанин победу Динамо.

Молодой игрок Динамо подчеркнул важность победы над Черноморцем, а также возможность команды забить больше двух голов.

"Да, был непростой поединок, нам удалось забить, реализовав два одиннадцатиметровых удара. Думаю, в сегодняшней игре мы могли забивать и больше, но не удалось. Тем не менее, я все равно доволен результатом, наша команда забила дважды, а соперник не смог поразить наши ворота. Это важная победа", - добавил Дуэлунд.

Для датчанина этот матч стал 5-м в футболке Динамо в рамках УПЛ, но играть по такой холодной погоде пришлось впервые. Миккель Дуэлунд даже сравнил климат в Украине и Дании.

Итоги 17-го тура УПЛ в цифрах и по фактам

"Вы знаете, что я из Дании, и всегда думал, что наша погода достаточно плохая, холодная, но сейчас я понял, что это ничто по сравнению с украинской зимой. Особенно, когда мы прилетели домой недавно из Астаны: температура утром была около −15 градусов. Я был немного шокирован. Но я должен к этому привыкнуть, уверен, что не будет никаких проблем," – подытожил Дуэлунд в интервью клубному журналу Динамо.

Напомним, в 17-м туре УПЛ Динамо дома благодаря двум пенальти обыграло Черноморец, а Миккель Дуэлунд вышел на поле на 81-й минуте, создав голевую возможность для Цыганкова, которой тот не сумел воспользоваться.

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Все по теме:

ФК Динамо К, УПЛ, Миккель Дуэлунд, Динамо-Черноморец.
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