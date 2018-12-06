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Экс-тренер сборной Украины: Коноплянка должен найти новый клуб

Экс-тренер сборной Украины: Коноплянка должен найти новый клуб
08:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход на Евро-2020.

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мыслями о результатах жеребьевки квалификации Евро-2020.

"Думаю, нам стоит дождаться старта отборочного турнира и тогда будем смотреть и отслеживать наши шансы выйти из этой группы. Думаю, нам попалась сложная группа. Впрочем, у всех других команд группы приблизительно такие же по силе, как и наша.

На данный момент мы видим, что в нашей группе за выход на Евро будут бороться три сборных — Португалия, Украина и Сербия. Впрочем, Литву и Люксембург тоже нельзя сбрасывать со счетов и закидывать шапками. Эти команды могут попортить нервы фаворитам. Многое будет зависеть, кто в каком состоянии и как подойдет к этим матчам.

Не думаю, что сборную Португалии 1997 года, которая играла тогда с Украиной, стоит сравнивать с нынешней командой. Против нее всем и всегда играть сложно. У них есть структура, есть система, футболисты проявляют себя, чтобы получить контракты в Европе. Два года назад у этой сборной началась смена поколений и сейчас она дала свои плоды. Команда выиграла Евро. В Лиге наций они тоже выступили успешно, причем без привлечения Криштиану Роналду.

 

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У сборной Сербии сильная сборная за счет того, что большинство их игроков играют в европейских чемпионатах. Но и наша сборная амбициозна, с хорошим подбором игроков. Главная проблема — нестабильность молодых ребят. Надеемся, восстановится Ярмоленко.

Наверное, должен найти новый клуб с игровой практикой Евгений Коноплянка, потому что тоже один из лидеров сборной, а в «Шальке» почти не играет. Плюс талантливая молодежь. Поэтому в любом случае украинцы будут бороться за выход из группы", – сказал Буряк в интервью порталу zbirna.com

Напомним, сборная Украины сыграет в группе В, где ее соперниками станут команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

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Сборная Украины, ФК Шальке 04, Футбол, Евро-2020, Леонид Буряк, Новости футбола.
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