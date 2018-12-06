Неймар рассказал, где хочет продолжить свою карьеру

Новости спорта: Лидер ПСЖ Неймар ответил на вопросы нескольких десятков футбольных фанатов и звезд футбола.

Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на вопрос со стороны защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, задумывался ли он о переезде в Англию.

— АПЛ — один из величайших чемпионатов в мире. Мы не знаем, что будет завтра, но я считаю, что каждый великий игрок, по крайней мере, хоть один матч, но должен сыграть в Премьер-Лиге.

Я надеюсь, что вы сможете продолжать наслаждаться АПЛ, потому что заслуживаете только самое лучшее. Объятия и спасибо! — сказал Неймар.

В прошлом году Неймар подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». В текущем сезоне бразилец забил за клуб 11 мячей в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что Неймар — самый результативный бразилец в истории Лиги чемпионов.

Недавно сообщалось, что парижский клуб определился с ценой на Неймара и готов продать своего лидера из-за правил финансового феер-плей.