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Неймар рассказал, где хочет продолжить свою карьеру

Неймар рассказал, где хочет продолжить свою карьеру
09:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лидер ПСЖ Неймар ответил на вопросы нескольких десятков футбольных фанатов и звезд футбола.

Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на вопрос со стороны защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, задумывался ли он о переезде в Англию.

— АПЛ — один из величайших чемпионатов в мире. Мы не знаем, что будет завтра, но я считаю, что каждый великий игрок, по крайней мере, хоть один матч, но должен сыграть в Премьер-Лиге.

Я надеюсь, что вы сможете продолжать наслаждаться АПЛ, потому что заслуживаете только самое лучшее. Объятия и спасибо! — сказал Неймар.

В прошлом году Неймар подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». В текущем сезоне бразилец забил за клуб 11 мячей в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что Неймар — самый результативный бразилец в истории Лиги чемпионов.

Недавно сообщалось, что парижский клуб определился с ценой на Неймара и готов продать своего лидера из-за правил финансового феер-плей.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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