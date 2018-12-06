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Оппонент Динамо обыграл соперника Шахтера в матче чемпионата Франции

Оппонент Динамо обыграл соперника Шахтера в матче чемпионата Франции
09:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Соперники Динамо и Шахтера сыграли между собой в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Сегодня в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу последний соперник "Шахтера" по группе Лиги чемпионов "Лион" принимал уже отыгранного соперника "Динамо" в Лиге Европы "Ренн". Хозяева перед игрой шли в группе лидеров – в свите "ПСЖ", а гости оказались в четырех очках от зоны вылета, так что предпочтения букмекеров были очевидны.

Но накануне у "Ренна" состоялась смена главного тренера: Сабри Лямуши был уволен, его функции временно принял на себя наставник второй команды Жюльен Стефан и с ходу сотворил сенсацию – обыграл "Лион" на его поле.

Обзор матча:

"Лион" – "Ренн" – 0:2

Голы: Бен Арфа (41), Сибатшо (43).

"Лион": Антони Лопеш – Денайер, Марсело, Морель (Дембеле, 75) – Тете, Н‘Домбеле (Диоп, 21; Тусар, 46), Ауар, Менди – Фекир – Траоре, Депай.

"Ренн": Диалло – Траоре, Да Силва, Мекшер, Бенсебаини (Зеффан, 75) – Андре, Гренье – Сарр, Бен Арфа, Буриго (Дель Кастильо, 79) – Сибатшо (Ньянг, 62).

Это третий кряду матч "Лиона" в сезоне без побед, зато "Ренн" выиграл в чемпионате Франции впервые за последний месяц с небольшим

Напомним, из-за введения военного положения в Украине матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер - Лион был перенесен УЕФА из Харькова в Киев и пройдет на НСК Олимпийском 12 декабря, а уже на следующий день Динамо на том же стадионе в рамках 6-го тура Лиги Европы примет чешский Яблонец.

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Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Лион, Футбол, Лига 1, ФК Ренн, Новости футбола.
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