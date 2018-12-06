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КДК дисквалифицировал тренера Олимпика за эмоции в матче с Шахтером

КДК дисквалифицировал тренера Олимпика за эмоции в матче с Шахтером
16:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook Олимпик

Новости спорта: КДК ФФУ вынес решение по главному тренеру Вячеславу Шевчуку, изучив события после матча Шахтера с Олимпиком.

КДК вынес вердикт о тренере Олимпика Вячеславе Шевчуке в связи с инцидентом после матча с Шахтером. Таким образом Шевчук пропустит матч с Десной, сообщил сам Шевчук в эфире одного из телеканалов.

Такой вердикт вынесен в связи с удалением Шевчука в матче 17-го тура против Шахтера (2:2).

Напомним, после матча с Шахтером Вячеслав Шахтер жестко высказался о работе бригады арбитров, а также поссорился с главным тренером Шахтера Паулу Фонсекой.

Матч Олимпика и Десны запланирован на 14:00 9 декабря. Стоит отметить, что 18-й тур станет последним для команд УПЛ в 2018 году.

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Ранее Первая и Вторая лига ушли на зимний перерыв, для них чемпионат Украины возобновится в апреле.

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Вячеслав Шевчук, УПЛ, КДК, Руслан Ротань, Паулу Фонсека.
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