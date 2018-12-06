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Футболисты Динамо приглашают болельщиков на матч с Яблонцем (Видео)

Футболисты Динамо приглашают болельщиков на матч с Яблонцем (Видео)
18:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: 13 декабря Динамо проведет заключительный матч Лиги Европы в этом году против Яблонца.

Футболисты киевского Динамо приглашают болельщиков на заключительную игру группового раунда Лиги Европы против Яблонца. Игра состоится в четверг, 13 декабря, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Начало матча в 19:55.

Футболисты Динамо Никида Бурда, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Че Че и Сидклей приглашают болельщиков на матч, видео с приглашением опубликовано на официальном сайте киевского клуба в Youtube: 

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Киевский клуб по итогам 5-и туров досрочно обеспечил себе выход в следующую стадию еврокубка. Более того, Динамо выиграло свою группу, что в теории даст более слабого соперника в 1/16 финала ЛЕ. Напомним, ранее Динамо и Яблонец провели матч в Чехии, тогда игра завершилась ничьей.

Отметим, матч Динамо - Яблонец на НСК Олимпийский состоится на следующий день после игры Шахтер - Лион.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, ФК Яблонец, Динамо - Яблонец.
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