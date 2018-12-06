Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский

Новости спорта: Донецкий Шахтер в связи с переносом домашнего матча Лиги чемпионов из Харькова в Киев привезет своих агрономов.

В связи с военным положением в Украине донецкий Шахтер по указанию УЕФА был вынужден перенести домашний матч 6-го тура Лиги чемпионов против Лиона из Харькова в Киев. Для горняков этот поединок станет определяющим в борьбе за выход в 1\8 Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что киевское Динамо на следующий день проведет свой домашний матч против Яблонца в 6-м туре Лиги Европы, что может сказаться на качество газона стадиона НСК Олимпийский.

Традиционно гости проводят тренировку за день до матча, поэтому Динамо предоставило Яблонцу стадион Динамо им. Валерия Лобановского. В свою очередь донецкий Шахтер собирается привлечь своих агрономов для участия в подготовке газона главной арены страны к предстоящим матчам.

"Выдержит ли поле "Олимпийского" два матча за два дня? Тут уже поможет "Шахтер". Наши агрономы совместно со службами НСК будут участвовать в подготовке газона, чтобы обеспечить его максимальную готовность и сохранность на два матча", - сказал "Сегодня" Вадим Гунько, директор по эксплуатации "Шахтер-Сервиса".

Шахтер 12 декабря сыграет домашний матч 6-го тура Лиги чемпионов против Лиона в 21:45 по киевскому времени, а Динамо на следующий день, 13 декабря, на НСК Олимпийский завершит групповой этап Лиги Европы.

Напомним, киевляне досрочно вышли с первого места в группе Лиги Европы, минимально победив на выезде Астану. Шахтеру для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходима только победа.

Стоит отметить, что матч Шахтера команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА против Лиона также перенесен из-за военного положения.