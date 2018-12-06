Скачать
Четверг, 06.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Футбол. Результаты матчей 5.12.2018
Футбол. Результаты матчей 5 декабря
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке

Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский

Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский
16:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта: Донецкий Шахтер в связи с переносом домашнего матча Лиги чемпионов из Харькова в Киев привезет своих агрономов.

В связи с военным положением в Украине донецкий Шахтер по указанию УЕФА был вынужден перенести домашний матч 6-го тура Лиги чемпионов против Лиона из Харькова в Киев. Для горняков этот поединок станет определяющим в борьбе за выход в 1\8 Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что киевское Динамо на следующий день проведет свой домашний матч против Яблонца в 6-м туре Лиги Европы, что может сказаться на качество газона стадиона НСК Олимпийский.

Шахтер – Лион: букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов

Традиционно гости проводят тренировку за день до матча, поэтому Динамо предоставило Яблонцу стадион Динамо им. Валерия Лобановского. В свою очередь донецкий Шахтер собирается привлечь своих агрономов для участия в подготовке газона главной арены страны к предстоящим матчам.

"Выдержит ли поле "Олимпийского" два матча за два дня? Тут уже поможет "Шахтер". Наши агрономы совместно со службами НСК будут участвовать в подготовке газона, чтобы обеспечить его максимальную готовность и сохранность на два матча", - сказал "Сегодня" Вадим Гунько, директор по эксплуатации "Шахтер-Сервиса".

Шахтер - Лион на НСК Олимпийский: когда стартует продажа билетов и какие цены

Шахтер 12 декабря сыграет домашний матч 6-го тура Лиги чемпионов против Лиона в 21:45 по киевскому времени, а Динамо на следующий день, 13 декабря, на НСК Олимпийский завершит групповой этап Лиги Европы.

Напомним, киевляне досрочно вышли с первого места в группе Лиги Европы, минимально победив на выезде Астану. Шахтеру для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходима только победа. 

Стоит отметить, что матч Шахтера команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА против Лиона также перенесен из-за военного положения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСК Олимпийский, ФК Динамо К, Шахтер, Лига Чемпионов, Лион, Яблонец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
02 Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
03 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
04 Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком
05 Ломаченко провел открытую тренировку с детьми перед боем с Педрасой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь