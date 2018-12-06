Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо

Новости спорта: Многолетний капитан Днепра Руслан Ротань признался, почему завершил карьеру после окончания контракта с Динамо.

Бывший игрок Днепра и Динамо, а также сборной Украины, легенда украинского футбола Руслан Ротань рассказал о причинах завершения карьеры ресурсу FootballHub.

"Были варианты, было большое желание продолжить, но в один вечер я узнал, что мой отец тяжело заболел. Все внимание переключилось на него, в тот период мне было не до футбола", - рассказал Ротань.

"Первая моя мысль была – это уже конец карьеры. Я не мог тренироваться и искать команду, и вместе с тем ухаживать за отцом, я выбрал то, что для меня самое важное", - добавил экс-игрок Динамо и Днепра.

Напомни, Руслан Ротань на данный момент является помощником Вячеслава Шевчука в донецком Олимпике.

Накануне Вячеслав Шевчук получил дисквалифицикаю на матч УПЛ с Десной, поэтому именно Руслан Ротань должен управлять игрой команды с бровки поля, это будет его дебютом в этой роли.