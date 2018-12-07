Тренер сборной Украины U19: Думаю, итальянцы - фавориты турнира

Новости спорта: Наставник молодежной сборной Украины рассказал о шансах команды в элит-раунде Евро-2019.

Недавно сборная Украины U19 после жеребьевке в швейцарском Ньйоне узнала соперников в элит-раунде Чемпионата Европы-2019. Украинская молодежь весной 2019 года сыграет против Италии, Сербии и Бельгии ради выхода в финальную часть турнира в Армении.

О шансах сборной Украины U19 на этом турнире рассказал главный тренер Сергей Попов в интервью ФФУ.

- Сергей Александрович, группа у сборной Украины - врагу не пожелаешь?

- Думаю, итальянцы - фавориты турнира. С сербами у нас пока отрицательный результат в очных встречах, а бельгийцев будем изучать, поскольку с ними не пересекались, хотя некоторые поединки с их участием я видел и могу сказать, что это квалифицированная команда. Нам часто везет на соперников (улыбается). Однако мы не отчаиваемся, будем играть и стараться пробиться в финальную часть Евро.

- Матчи элит-раунда будут принимать итальянцы ...

- Это еще одно их преимущество. У остальных команд, считаю, равные шансы побороться с Италией за первое место и единственную путевку от группы в Армению.

- Наши соперники похожи на свои национальные сборные?

- Итальянцы - возможно. Бельгийцы стараются играть в футбол, который демонстрирует главная команда страны, а сербы, если не ошибаюсь, вообще действуют по другой тактической схеме.

- Матчем против какой сборной Украина откроет турнир?

- Если смотреть по очередности, то мы сыграем с Сербией, Италией и Бельгией.

Напомним, матчи элитного раунда пройдут 18-26 марта, а финальный турнир в Армении 14-27 июля 2019 года.