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УЕФА ошибочно записало Динамо два пенальти в Лиге чемпионов

УЕФА ошибочно записало Динамо два пенальти в Лиге чемпионов
15:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: "Динамо" и "Шахтер" - среди клубов, которым чаще всех забивали пенальти в Лиге чемпионов.

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций опубликовал любопытную подборку цифр, которая касается всего, что связано с пенальти в основной сетке Лиги чемпионов.

Оказывается, в частности, что все пенальти, которые пробивались в ворота киевского "Динамо" в основной сетке ЛЧ, были реализованы, сообщает Zbirna.com.

"Динамо" - единственная команда за всю историю турнира, в ворота которой были реализованы все назначенные пенальти - 11 из 11-ти. В первой пятерке по этому показателю еще ПСВ (15 из 16-ти), "Монако" (10 из 11-ти), "Ювентус" (13 из 15-ти) и "Порту" (13 из 15-ти).

Но, UEFA ошибочно записал «Динамо» в худшие клубы по показателю отраженных пенальти в матчах Лиги чемпионов. Бывший вратарь клуба Александр Шовковский дважды отражал 11-метровые в сезоне 1999/00 в матче против «Реала», отразив удар Рауля и в игре против «Байера», отбив пенальти Штефана Байнлиха.

Не очень приятные цифры в данном контексте и у "Шахтера". В пассиве "горняков" 18 пропущенных мячей с пенальти (четвертый показатель в истории). Больше с 11-метровой отметки огорчали лишь футболистов "Реала" (23 раза), "Арсенала" (23) и "Баварии" (22).

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола.
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