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"Золотой мяч-2018". Несуществующий журналист участвовал в голосовании

&quot;Золотой мяч-2018&quot;. Несуществующий журналист участвовал в голосовании
16:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Ранее в Париже хорватский полузащитник Реала Лука Модрич получил Золотой мяч, прервав 10-летнюю гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В голосовании за победителя принимали участие журналисты из 180 стран. Каждый из них составлял свою пятерку лучших. №1 получал пять баллов, №2 — четыре и так дальше. Но, как сообщает Marca, в голосовании принимали участие даже не существующие журналисты.

Согласно официальному списку голосовавших, Коморские острова представлял журналист Абду Бойна из издания Albalad Comores. Но, как утверждает другое издание из архипелага, этот ресурс прекратил свое существование еще 6 лет назад, а журналиста с таким именем и вовсе не существует.

"В этой газете, которая перестала выпускаться с 2012 года, было всего два спортивных журналиста — Абдул Юссуф писал для французской версии, а Шариф Уссейн — для арабской. Никакого Абду Бойна там точно не было", — заявил журналист Тоймину Абду.

"Никаких записей о Абду Бойне нет, я мог бы понять ошибку France Football, если бы они перепутали название СМИ, в котором работает журналист, но ведь этого человека просто не существует", — заявил президент ассоциации журналистов Коморских островов.

Кроме того, в отчете France Football используется флаг Коморских островов, который был действителен 17 лет назад. В 2001 году в стране новый флаг.

 

 

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ФК Реал, Лука Модрич, Золотой мяч, Футбол, Новости футбола, Золотой мяч-2018.
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