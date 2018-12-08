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Цыганков забил гол-шедевр со штрафного (Видео)

Цыганков забил гол-шедевр со штрафного (Видео)
17:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Виктор Цыганков забил шикарный гол с дальней дистанции в матче Карпаты - Динамо.

Львовские Карпаты разгромного проиграли киевскому Динамо в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра проходила на стадионе Украина во Львове и завершилась победой гостей со счетом 0:4.

Несмотря на счет, киевлянам не легко далась победа. Первый и победный гол в матче был забит в середине 1-го тайма. На 27-й минуте лидер сегодняшнего Динамо Виктор Цыганков отважился на удар со штрафного с дальней дистанции. Голкипер явно не ожидал такой наглости и не сумел вовремя среагировать на пушечный удар хавбека. Более того, мяч также задел спину игрока в "стенке", полностью дезориентировав вратаря. 

После забитого мяча полузащитник не остановился и по итогам игры оформил хет-трик.

Видео первого гола Цыганкова:

Отметим, вчера полузащитник Шахтера Тарас Степаненко забил красивый гол ударом через себя. Скорее всего, именно точные удары игроков  Динамо и Шахтера оспорят звание лучшего гола тура в УПЛ.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, Гол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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