Цыганков забил гол-шедевр со штрафного (Видео)

Новости спорта: Виктор Цыганков забил шикарный гол с дальней дистанции в матче Карпаты - Динамо.

Львовские Карпаты разгромного проиграли киевскому Динамо в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра проходила на стадионе Украина во Львове и завершилась победой гостей со счетом 0:4.

Несмотря на счет, киевлянам не легко далась победа. Первый и победный гол в матче был забит в середине 1-го тайма. На 27-й минуте лидер сегодняшнего Динамо Виктор Цыганков отважился на удар со штрафного с дальней дистанции. Голкипер явно не ожидал такой наглости и не сумел вовремя среагировать на пушечный удар хавбека. Более того, мяч также задел спину игрока в "стенке", полностью дезориентировав вратаря.

После забитого мяча полузащитник не остановился и по итогам игры оформил хет-трик.

Видео первого гола Цыганкова:

Отметим, вчера полузащитник Шахтера Тарас Степаненко забил красивый гол ударом через себя. Скорее всего, именно точные удары игроков Динамо и Шахтера оспорят звание лучшего гола тура в УПЛ.