10 декабря - всемирный день футбола

Новости спорта: Каждое 10 декабря отмечается Всемирный день футбола.

Сегодня в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Этот знаменательный день был учрежден по решению ООН. Решение принято в знак уважения к футболу как к самому популярному виду спорта на планете.

Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. И, конечно же, в этот день, в честь праздника, проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.

Первое упоминание о футболе как "об игре в мяч ногами" историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает "толкать ногой".

В XIX веке, когда, можно сказать, происходило становление и развитие футбола, командная игра пользовалась у британцев огромной популярностью. Первые правила футбола были приняты именно в Англии в 1847 году. До этого каждая команда диктовала собственные правила, что приводило ко множеству проблем. После обсуждений, в 1863 году приняли ряд правил Футбольной ассоциации Англии. В то же время были установлены размеры ворот и игрового поля.

Лучшие голы в истории футбола

На данный момент футбол стал популярным видом спорта, талантливые футболисты получают большие гонорары.