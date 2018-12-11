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Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА

Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
15:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Президент ФФУ Андрей Павелко примет участие в выборах в Исполнительный комитет УЕФА.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко стал одним из кандидатов в исполком УЕФА на выборах, которые пройдут 7 февраля 2019 года на очередном Конгрессе организации в Риме.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА и все 55 национальных ассоциаций УЕФА были проинформированы о выборах, которые состоятся 7 февраля 2019 года. В соответствии с Уставом УЕФА, срок подачи заявок истек 7 декабря 2018 — за два месяца до конгресса.

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Полный список кандидатов, претендующих на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА (в том числе минимум одна женщина) на четырехлетний срок (2019-2023 годы)

Женщина-кандидат в Исполком УЕФА:

Флоранс Ардуэн * (Франция)

Кандидаты на семь мест в Исполкоме УЕФА:

Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина)

Кайрат Боранбаев (Казахстан)

Фернанду Гомеш* (Португалия)

Арманд Дука (Албания)

Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания)

Борислав Михайлов* (Болгария)

Андрей Павелко (Украина)

Луис Рубиалес (Испания)

Шандор Чаньи* (Венгрия)

Давор Шукер* (Хорватия)

* — баллотируется на переизбрание.

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Исполнительный комитет — высший исполнительный орган УЕФА. Он состоит из президента УЕФА, 16 других членов, избранных Конгрессом УЕФА, включая как минимум одну женщину, а также двух членов, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена Европейских лиг, одобренных Конгрессом УЕФА.

В настоящее время от Украины в исполком УЕФА входит вице-президент УЕФА, экс-президент ФФУ Григорий Суркис. Он является членом исполкома УЕФА с 2004 года. В 2013 году Суркис стал вице-президентом УЕФА.

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УЕФА, Андрей Павелко, ФФУ, Новости футбола, Исполком УЕФА.
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