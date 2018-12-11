Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко стал одним из кандидатов в исполком УЕФА на выборах, которые пройдут 7 февраля 2019 года на очередном Конгрессе организации в Риме.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Исполнительный комитет УЕФА и все 55 национальных ассоциаций УЕФА были проинформированы о выборах, которые состоятся 7 февраля 2019 года. В соответствии с Уставом УЕФА, срок подачи заявок истек 7 декабря 2018 — за два месяца до конгресса.
Полный список кандидатов, претендующих на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА (в том числе минимум одна женщина) на четырехлетний срок (2019-2023 годы)
Женщина-кандидат в Исполком УЕФА:
Флоранс Ардуэн * (Франция)
Кандидаты на семь мест в Исполкоме УЕФА:
Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина)
Кайрат Боранбаев (Казахстан)
Фернанду Гомеш* (Португалия)
Арманд Дука (Албания)
Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания)
Борислав Михайлов* (Болгария)
Андрей Павелко (Украина)
Луис Рубиалес (Испания)
Шандор Чаньи* (Венгрия)
Давор Шукер* (Хорватия)
* — баллотируется на переизбрание.
Исполнительный комитет — высший исполнительный орган УЕФА. Он состоит из президента УЕФА, 16 других членов, избранных Конгрессом УЕФА, включая как минимум одну женщину, а также двух членов, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена Европейских лиг, одобренных Конгрессом УЕФА.
В настоящее время от Украины в исполком УЕФА входит вице-президент УЕФА, экс-президент ФФУ Григорий Суркис. Он является членом исполкома УЕФА с 2004 года. В 2013 году Суркис стал вице-президентом УЕФА.