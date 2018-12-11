Лидеры Шахтера - самые дорогие в УПЛ по версии Transfermarkt

Новости спорта: Сразу 3 игрока Шахтера стали самыми дорогими в УПЛ после обновления стоимости по версии Transfermarkt.

Известный портал Transfermarkt обновил цены на ряд футболистов, играющих в Украинской Премьер-лиге.

Наиболее дорого был оценен защитник Шахтера Исмаили, ценник на футболиста установлен порядка 18 миллионов евро, что на 7 больше летней стоимости.

Одноклубник Исмаили Тайсон оценивается в 13 миллионов, успехи 30-летнего игрока на евроарене повысили ценник на 2 миллиона.

Топ-3 самых дорогих игроков УПЛ замыкает Марлос, 30-летний футболист сборной Украины и Шахтера оценивается в 11 миллионов , а его стоимость не поменялась.

Капитан Шахтера Тарас Степаненко в свои 29 лет был оценен в 10 миллионов евро, так же как и вице-капитан Динамо Виктор Цыганков. Прогресс украинца оценен в 2 миллиона евро по сравнению с летним периодом.

Летнее приобретение Шахтера Майкон добавил в цене на 1,5 миллиона, а не сменный защитник того же Шахтера Ярослав Ракицкий подешевел на 1 миллион - до 7,5 млн евро.

Словенец Динамо Беньямин Вербич в 25 лет оценивается в 5,5 миллионов, как и 22-летний игрок Шахтера Виктор Коваленко. Оба они добавили по 1 миллиону к стоимости в сравнении с летним периодом.

Юный талант Динамо Николай Шапаренко был оценен в 2,5 миллиона евро, а его одноклубник Владислав Супряга в 4,5 миллиона.

Наиболее дешевыми игроками УПЛ стали сразу 4 игрока: Владислав Бугай и Евгений Билокинь из Мариуполя, Тарас Сакив из Ворсклы и Вадим Янчак из ФК Львова - все по 200 тысяч евро. Все они так или иначе подорожали с момента летнего обновления.

В общем все игроки Украинской Премьер-лиги оцениваются в 256, 58 миллионов, что сопоставимо со стоимостью двух чемпионов мира: Киллиана Мбаппе и Нголо Канте.