Главный тренер сборной Украины может покинуть свой пост

Новости спорта: Наставник украинской "молодежки" Александр Головко может уйти в отставку.

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко может быть отправлен в отставку, сообщает dynamomania.com.

Причиной такого решения может стать невыполнение задачи выхода в финальную часть Евро-2019. В своей отборочной группе Украина заняла третье место, уступив Англии и Голландии.

Основным кандидатом на этот пост является нынешний тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский. На ближайшем заседании Исполкома ФФУ может быть принято соответствующее решение.

Сегодня молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2021.