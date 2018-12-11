Легенда Барселоны заступился за недисциплинированного француза

Новости спорта: Легенда каталонского клуба Андрес Иньеста вступился за француза, которого подводит дисциплина.

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался по поводу проблем Усмана Дембеле с дисциплиной, цитирует Иньесту Mundo Deportivo:

«Мне трудно оценить ситуацию, ведь я уже не нахожусь внутри клуба. Я не знаю всего, что происходит.

Все понимают, что в команде должна быть дисциплина, правила поведения. Клуб должен реагировать, если кто-то их не соблюдает.

Но Усман – суперценный игрок для «Барселоны». Не нужно его казнить из-за одной ошибки. Стоит принять конструктивные меры».

Напомним, Дембеле некрасиво повел себя в Дортмунде, а позже руководство «Барселоны» заявило, что готово продать француза зимой.