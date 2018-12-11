Швед о своем трансфере: Я не привык делить шкуру не убитого медведя

Новости спорта: Молодой украинский игрок, успевший побывать в Севилье, рассказал о возможном трансфере из львовских Карпат.

Хавбек "Карпат" Марьян Швед поделился мнением о действиях львовского клуба, когда тот получит предложение о трансфере.

- Это правда, что перед отъездом в Испанию, у вас были приглашения от "Динамо" и "Шахтера"? Почему вы решили уехать за границу?

– Честно говоря, я бы не хотел об этом говорить. Это было очень давно и, кажется, в другой жизни.

- Если сейчас у вас будет аналогичный выбор: "Динамо", "Шахтер" или за границу. Что выберете?

– Мне кажется, что это немножко не корректное сравнение. Я не привык делить шкуру не убитого медведя. Будут предложения, сядем вместе с руководством за стол и будем решать. Уверен, что когда "Карпаты" получат запрос от хорошего клуба, не обязательно украинского, никто меня через силу держать не будет.

Я смогу продолжать свою карьеру на высшем уровне, а клуб получит за меня хорошую компенсацию, которую сможет вложить в развитие нашей школы и выращивать будущих талантов, – сказал Швед.

Напомним, Динамо на выезде разгромило львовские Карпаты в последнем матче УПЛ в 2018 году.