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Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря

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Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
09:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем результаты и видео всех матчей Лиги чемпионов, которые состоялись в 4 группах.

Во вторник, 11 декабря, было сыграно восемь матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов. До последней секунды решались судьбы участников плей-офф. По итогам вчерашних матчей 15 команд вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Последняя путевка в плей-офф будет решаться сегодня - в группе Шахтера.

Группа A

Ничья "Атлетико" в матче с бельгийским "Брюгге" позволила "Боруссии" выиграть группу Д. Немцы на выезде одолели французский "Монако" благодаря двум голам португальца Геррейро.

Брюгге – Атлетико 0:0

Монако – Боруссия Д 0:2

Голы: Геррейро, 15, 88

Группа А: Боруссия Д 13, Атлетико 13, Брюгге 6, Монако 1.

Группа B

Каталонская "Барселона" сыграла вничью с "Тоттенхэмом". Результат позволил "шпорам" пройти до 1/8. Успеху англичан поспособствовало то, что свой матч не выиграл "Интер". Каталонцы еще раньше забронировали себе место в плей-офф.

Барселона – Тоттенхэм 1:1

Голы: Дембеле, 7 – Моура, 85

Интер – ПСВ 1:1

Голы: Икарди, 73-Лосано, 13

Группа В: Барселона 14, Тоттенхэм 8, Интер 8, ПСВ 2.

Группа С

В группе "смерти" также определились команды, которые весной будут играть в Лиге чемпионов. Французский ПСЖ нанес сербской "Црвене Звезде" первое домашнее поражение. Такой результат позволил французам выиграть группу. Второе место занял "Ливерпуль". Англичане дома минимально победили "Наполи" благодаря голу Салаха.

Ливерпуль – Наполи 1:0

Голы: Салах, 34

Црвена Звезда – ПСЖ 1:4

Голы: Гобелич, 56-Кавани, 10, Неймар, 40, Маркиньос, 74, Мбаппе, 90 + 2

Группа С: ПСЖ 11, Ливерпуль 9, Наполи 9, Црвена Звезда 4.

Группа D

"Галатасарай" на собственном поле устроил голепад из "Порту". Гости побеждали 3:1, однако позволили турецким футболистам сократить счет. Ничью для стамбульцев мог вырвать Фегули, однако ему не удалось реализовать пенальти.

Галатасарай – Порту 2:3

Голы: Фегули 45+1 (пен.), Дердийок, 65 – Фелипе, 17, Марега, 42, Оливейра, 57

Незабитый пенальти: Фегули, 67 (Гал.)

"Шальке" Евгения Коноплянки, который вышел в старте немецкого клуба, смогло победить российский "Локомотив". В компенсированное арбитром время единственный гол в матче забил Шопф. Евгений Коноплянка сыграл весь матч.

Шальке - Локомотив 1:0

Голы: Шопф, 90+1

Группа D: Порту 16, Шальке 11, Галатасарай 4, Локомотив 3.

Сегодня состоятся заключительные матчи Лиги чемпионов в 2018 году.

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УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК ПСЖ, ФК Наполи, ЛЧ.
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