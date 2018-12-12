Шахтер - Лион: прогноз на ключевой матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Сегодня состоится ключевой матч Лиги чемпионов для донецкого Шахтера и французского Лиона.

Накануне заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F сложилась непростая ситуация.

«Манчестер Сити», например, все еще не гарантировал себе первое место в группе, а у «Шахтера» есть шансы сыграть и в плей-офф Лиги чемпионов, и Лиги Европы или же вовсе завершить еврокубковый сезон. Последний вариант наиболее фантастический. Для этого нужно, чтобы «Хоффенхайм» выиграл на выезде у «Манчестер Сити», а горняки дома не смогли взять вверх над «Лионом».

«Лион» остается одной из тех команд, которые на стадии группового этапа еще не проигрывали. Правда, французы добыли лишь одну победу и еще четыре матча свели вничью. Они подписывали мировую чаще, чем кто-либо в основной сетке Лиги чемпионов.

Ничья в Киеве, куда был перенесен матч из Харькова, устроит «Лион», ведь гарантирует путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. С таким результатом завершилась предыдущая встреча команд (2:2). Тогда горняки вели в счете 2:0, но не смогли удержать преимущество. Сейчас, когда от исхода матча зависит так много, «Шахтер» выглядит предпочтительней «Лиона». В частности, аналитики Parimatch дают горнякам 42% на победу, а шансы французов оценивают в 33% (и 25% на ничью).

Напомним, что кроме путевки в следующий этап еврокубков на кону стоят также и призовые. За место в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА заплатит 9,5 миллионов евро. Тогда как за выход в 1/16 Лиги Европы клубы полагается лишь 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что для «Шахтера» это будет последний матч в году, после чего команда уйдет на зимние каникулы. А вот футболистам «Лиона» об отдыхе пока думать рано. Обе команды в последнее время часто теряли очки в своих чемпионатах. Возможно, из-за того, что тренерский штаб решил сделать ставку на Лигу чемпионов. И ближайший матч должен показать, для кого такой шаг оказался оправданным.