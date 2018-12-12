Скачать
Среда, 12.12.2018
Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Шахтер - Лион: прогноз на ключевой матч Лиги чемпионов

Шахтер - Лион: прогноз на ключевой матч Лиги чемпионов
14:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Сегодня состоится ключевой матч Лиги чемпионов для донецкого Шахтера и французского Лиона.

Накануне заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F сложилась непростая ситуация.

«Манчестер Сити», например, все еще не гарантировал себе первое место в группе, а у «Шахтера» есть шансы сыграть и в плей-офф Лиги чемпионов, и Лиги Европы или же вовсе завершить еврокубковый сезон. Последний вариант наиболее фантастический. Для этого нужно, чтобы «Хоффенхайм» выиграл на выезде у «Манчестер Сити», а горняки дома не смогли взять вверх над «Лионом».

Лига чемпионов: 15 участников плей-офф

«Лион» остается одной из тех команд, которые на стадии группового этапа еще не проигрывали. Правда, французы добыли лишь одну победу и еще четыре матча свели вничью. Они подписывали мировую чаще, чем кто-либо в основной сетке Лиги чемпионов.

Ничья в Киеве, куда был перенесен матч из Харькова, устроит «Лион», ведь гарантирует путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. С таким результатом завершилась предыдущая встреча команд (2:2). Тогда горняки вели в счете 2:0, но не смогли удержать преимущество. Сейчас, когда от исхода матча зависит так много, «Шахтер» выглядит предпочтительней «Лиона». В частности, аналитики Parimatch дают горнякам 42% на победу, а шансы французов оценивают в 33% (и 25% на ничью).

Шахтер - Лион: где смотреть

Напомним, что кроме путевки в следующий этап еврокубков на кону стоят также и призовые. За место в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА заплатит 9,5 миллионов евро. Тогда как за выход в 1/16 Лиги Европы клубы полагается лишь 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что для «Шахтера» это будет последний матч в году, после чего команда уйдет на зимние каникулы. А вот футболистам «Лиона» об отдыхе пока думать рано. Обе команды в последнее время часто теряли очки в своих чемпионатах. Возможно, из-за того, что тренерский штаб решил сделать ставку на Лигу чемпионов. И ближайший матч должен показать, для кого такой шаг оказался оправданным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Лион, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
02 Усик: Фьюри такой здоровенный, надо чуть-чуть "веска" набрать
03 Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: события матча
04 Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
05 Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь