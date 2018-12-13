Коноплянка объяснил обмен футболками с россиянином Смоловым

Новости спорта: Игрок сборной Украины после вчерашнего матча Шальке - Локомотив обменялся футболками с российским футболистом Федором Смоловым.

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал об обмене футболками с форвардом "Локомотива" Федором Смоловым после матча Лиги чемпионов (1:0).

"В ответном матче было несколько легче играть, чем в первом тайме в Москве. Но не знаю, может быть, это тактика такая — усыпить нас, а потом задавить.

Обмен майками со Смоловым? Мы же знакомы. Познакомились на сборах в Испании. Я ездил с "Днепром", он — с "Краснодаром". С Тарасом Михаликом поговорили. Здесь мне не хватает общения. Менталитет все-таки отличается: немцы и русские, украинцы", – сказал Коноплянка.

Напомним, Шальке благодаря голу на 90+1 минуте вырвал победу над московским Локомотивом.