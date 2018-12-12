Арена-Львов была полностью готова к проведению матча Шахтер-Лион

Новости спорта: Руководство Арены-Львов в обращении заявило, что не было обращений о переносе матча Шахтер - Лион во Львов.

Администрация "Арены-Львов" опубликовала официальное заявление на своей странице в Facebook по поводу состояния газона на стадионе.

"Арена Львов" является резервным стадионом для "Шахтера" и "Ворсклы" при проведении матчей УЕФА.

Два матча, по решению УЕФА, были перенесены на стадион "Олимпийский".

Не было никаких обращений от УЕФА, ФФУ или представителей СМИ о возможности проведения данных матчей на "Арене Львов".

Поле находится в пригодном состоянии для проведения и предматчевых тренировок, и самих матчей, в чем можно было убедиться, посмотрев на состояние газона лично, или в трансляции матча 17-го тура УПЛ, который состоялся 2 декабря между "Львовом" и "Мариуполем".

Перед матчем "Львов" – "Мариуполь", главный агроном "Шахтера" Кобзин М. осмотрел газон "Арены Львов" и проинформировал руководителя ГП "Арена Львов" Майбороду Ю. о том, что по его мнению, футбольное поле пригодно для проведения матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион".

Система GLT (электронная фиксация голов) в наличии и находится в рабочем состоянии. Единственный элемент, которого не хватает, это камеры, которые были демонтированы подрядчиками УЕФА для профилактики. Для их установки и настройки нужен максимум один день".

Напомним, матч "Шахтер" - "Лион" перенесли в Киев из-за введения военного положения. Поединок состоится в 22:00 по киевскому времени на НСК Олимпийский, трансляция будет на нашем сайте.