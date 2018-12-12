Скачать
Среда, 12.12.2018
Реал - ЦСКА 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Реал - ЦСКА 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Арена-Львов была полностью готова к проведению матча Шахтер-Лион

Арена-Львов была полностью готова к проведению матча Шахтер-Лион
19:08 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Руководство Арены-Львов в обращении заявило, что не было обращений о переносе матча Шахтер - Лион во Львов.

Администрация "Арены-Львов" опубликовала официальное заявление на своей странице в Facebook по поводу состояния газона на стадионе.

"Арена Львов" является резервным стадионом для "Шахтера" и "Ворсклы" при проведении матчей УЕФА.

Два матча, по решению УЕФА, были перенесены на стадион "Олимпийский".

Не было никаких обращений от УЕФА, ФФУ или представителей СМИ о возможности проведения данных матчей на "Арене Львов".

Поле находится в пригодном состоянии для проведения и предматчевых тренировок, и самих матчей, в чем можно было убедиться, посмотрев на состояние газона лично, или в трансляции матча 17-го тура УПЛ, который состоялся 2 декабря между "Львовом" и "Мариуполем".

Хавбек Шахтера: Переживал, что во Львове будет матч

Перед матчем "Львов" – "Мариуполь", главный агроном "Шахтера" Кобзин М. осмотрел газон "Арены Львов" и проинформировал руководителя ГП "Арена Львов" Майбороду Ю. о том, что по его мнению, футбольное поле пригодно для проведения матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион".

Система GLT (электронная фиксация голов) в наличии и находится в рабочем состоянии. Единственный элемент, которого не хватает, это камеры, которые были демонтированы подрядчиками УЕФА для профилактики. Для их установки и настройки нужен максимум один день".

Напомним, матч "Шахтер" - "Лион" перенесли в Киев из-за введения военного положения. Поединок состоится в 22:00 по киевскому времени на НСК Олимпийский, трансляция будет на нашем сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Шахтер, Лига Чемпионов, ФФУ, Арена Львов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
02 Усик: Фьюри такой здоровенный, надо чуть-чуть "веска" набрать
03 Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
04 Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: события матча
05 Шахтер может подписать второго японца в чемпионате Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь