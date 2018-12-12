Шахтер - Лион в Киеве: полиция начала задержания болельщиков (Фото)

Новости спорта: Вечер перед матчем Шахтер - Лион в Киеве начался с задержания группы провокаторов у стадиона.

Сегодня перед матчем "Шахтер" – "Лион" на НСК "Олимпийский" возле станции метро у стадиона полиция Киева задержала 27 человек.

Нарушители провоцировали полицию, высказывали нецензурные слова в их адрес, бросали снег, пытались ударить пеший патруль и расшатывали оградительные турникеты.

При этом на замечания полиции они не реагировали.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Полиция продолжает на месте обеспечивать общественный порядок и будет сразу реагировать на любые нарушения.

Ранее сообщалось, что на матче "Шахтер" – "Лион" будут обеспечивать правопорядок участники командно-штабных учений МВД.