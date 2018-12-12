Скачать
Среда, 12.12.2018
Реал - ЦСКА 0:3: события матча
Реал - ЦСКА 0:3: события матча
Шахтер - Лион 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Шахтер - Лион 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Шахтер - Лион в Киеве: полиция начала задержания болельщиков (Фото)

Смотрите фото (3)
Шахтер - Лион в Киеве: полиция начала задержания болельщиков (Фото)
21:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Нацполиция

Новости спорта: Вечер перед матчем Шахтер - Лион в Киеве начался с задержания группы провокаторов у стадиона.

Сегодня перед матчем "Шахтер" – "Лион" на НСК "Олимпийский" возле станции метро у стадиона полиция Киева задержала 27 человек.

Нарушители провоцировали полицию, высказывали нецензурные слова в их адрес, бросали снег, пытались ударить пеший патруль и расшатывали оградительные турникеты.

При этом на замечания полиции они не реагировали.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков

Полиция продолжает на месте обеспечивать общественный порядок и будет сразу реагировать на любые нарушения.

Ранее сообщалось, что на матче "Шахтер" – "Лион" будут обеспечивать правопорядок участники командно-штабных учений МВД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, НСК Олимпийский, Шахтер, Лига Чемпионов, Лион, Полиция Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
02 Усик: Фьюри такой здоровенный, надо чуть-чуть "веска" набрать
03 Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
04 Реал - ЦСКА: прогноз на матч Лиги чемпионов 12.12.2018
05 Шахтер может подписать второго японца в чемпионате Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь