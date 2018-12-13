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Четверг, 13.12.2018
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Ультрас Динамо объяснило ситуацию, которая случилась перед матчем Шахтер - Лион

Ультрас Динамо объяснило ситуацию, которая случилась перед матчем Шахтер - Лион
07:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Активные болельщики выступили с заявлением по ходу матча Лиги чемпионов.

Ультрас киевского Динамо WBC, которые во время матча заключительного тура группового этапа ЛЧ Шахтер – Лион на НСК Олимпийский вывесили баннер "Шахтер, вам тут не рады", обратились к донецкому клубу и его президенту Ринату Ахметову.

"Шахтер и его владелец должны помнить, что в нашем городе им не рады. Киев всегда будет бело-синим", – сказано в обращении.

Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов 

Напомним, вчера болельщики "тепло" встретили Шахтер на НСК Олимпийском.

Вчерашний матч завершился в ничью 1:1 и "горняки" отправились в 1/16 финала Лиги Европы, а французы попробуют свои силы в 1/8 Лиги чемпионов.

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ФК Шахтер, НСК Олимпийский, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Ультрас ФК Динамо.
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