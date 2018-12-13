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"Получили то, что заслужили": Пятов - о вылете Шахтера в Лигу Европы

&quot;Получили то, что заслужили&quot;: Пятов - о вылете Шахтера в Лигу Европы
08:39 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Голкипер Шахтера Андрей Пятов подвел итоги матча против французского Лиона.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов отметил, что команда, конечно, хотела играть в плей-офф Лиги чемпионов, но считает, что попадание в Лигу Европы также не является плохим результатом.

"Конечно, мы хотели поиграть дальше в Лиге чемпионов, но, видимо, получили то, что заслужили. В принципе, перед матчем с Хоффенхаймом было вообще под вопросом продолжение выступлений в еврокубках. Но мы выиграли ту игру и у нас появились хорошие шансы .

Мы готовились к матчу с Лионом, забили гол... Вроде неплохо играли, так с ошибками, но, как видите, мастерство все решило.

Тренер пожелал нам успехов в предстоящих матчах. Конечно, все расстроены. Результат был по ходу игры, но не удержали. Ничего, все еще впереди. Значит, так надо было, будем играть в Лиге Европы.

Чего не хватило? Удержать счет. У нас там был момент в контратаке, у Мораеса, кажется, при счете 1:0 во втором тайме. Возможно, если бы он забил, то при счете 2:0 все сложилось бы по-другому.

Погодные условия? Они одинаковы для всех. Перенос матча в Киев? Это никак не повлияло. Пришло почти 40 тысяч, все болели, большое им спасибо. Мы чувствовали поддержку. Извиняюсь, что не выиграли. Будем стараться радовать болельщиков дальнейшем", – сказал он журналистам в микст-зоне после матча.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Лион, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола.
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