Коноплянка - второй лучший дриблер Лиги чемпионов

Новости спорта: Украинец Евгений Коноплянка в очередном рейтинге показывает свой статус высококлассного футболиста.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка оказался на втором месте по проценту успешных обводок в групповом раунде Лиги чемпионов.

По данным WyScout, Коноплянка в пяти матчах группового этапа совершил 49 обводок из которых 83% оказались успешными.

На первом месте рейтинга по удачным обыгрышам один в один расположился Ирвинг Лозано из ПСВ. Мексиканец шел 47 раз в обводку и в 89% случаев был успешен.

Тройку замкнул Маттео Политано из Интера. Вингер шел в обыгрыш 53 раза и 75% попыток оказались удачными.

Больше всех попыток обыгрыша совершил Неймар — 88. Однако процент успешных обводок у бразильца составляет 68%.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка выставлен на трансфер.