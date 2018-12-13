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Коноплянка - второй лучший дриблер Лиги чемпионов

Коноплянка - второй лучший дриблер Лиги чемпионов
19:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинец Евгений Коноплянка в очередном рейтинге показывает свой статус высококлассного футболиста.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка оказался на втором месте по проценту успешных обводок в групповом раунде Лиги чемпионов.

По данным WyScout, Коноплянка в пяти матчах группового этапа совершил 49 обводок из которых 83% оказались успешными.

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На первом месте рейтинга по удачным обыгрышам один в один расположился Ирвинг Лозано из ПСВ. Мексиканец шел 47 раз в обводку и в 89% случаев был успешен.

Тройку замкнул Маттео Политано из Интера. Вингер шел в обыгрыш 53 раза и 75% попыток оказались удачными.

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Больше всех попыток обыгрыша совершил Неймар — 88. Однако процент успешных обводок у бразильца составляет 68%.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка выставлен на трансфер.

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Лига Чемпионов, Евгений Коноплянка, Шальке, Обводки.
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