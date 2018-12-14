Датский игрок Динамо Дуэлунд рассказал о вчерашней травме

Новости спорта: Вчера в 6-м туре Лиги Европы игрок Динамо Миккель Дуэлунд спустя 10 минут пребывания на поле получил серьезную травму и покинул поле на носилках.

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд рассказал о травме, полученной в матче 6-го тура группового этапа ЛЕ с «Яблонцем» (0:1).

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто написал мне. Я чувствую любовь из Киева, а также из дома.

Моя лодыжка сломана. Ожидаем, что на восстановление понадобится 2-3 месяца. Для меня это хорошие новости.

Я вернусь еще сильнее», – написал Дуэлунд.

Напомним, Дуэлуенду уже на 75-й минуте пришлось покинуть поле из-за травмы на носилках, после того как он вышел на поле на 66-й минуте вместо Беседина.