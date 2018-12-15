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Неймар рассказал о своем будущем в ПСЖ

Неймар рассказал о своем будущем в ПСЖ
09:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразилец принял решение остаться в чемпионате Франции.

Нападающий ПСЖ Неймар принял решение остаться в чемпионате Франции. Об этом сообщает le10sport.

Согласно источнику, никто из заинтересованных клубов не готов платить бразильцу 36 млн евро за сезон. Именно такую зарплату 26-летний игрок получает в Париже.

В одном из интервью Неймар отметил, что каждый футболист должен попробовать свои силы в чемпионате Англии. При этом он не стал исключать своего возвращения в испанскую примеру.

В текущем сезоне форвард ПСЖ провел 19 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Неймар, Футбол, Лига 1, Новости футбола.
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