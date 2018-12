Назван лучший футболист Бундеслиги в ноябре

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.

В ноябре форвард сыграл три матча в чемпионате Германии, в которых забил три гола, а также, отдал один результативный пас.

О результатах голосования сообщила пресс-служба Бундеслиги в Twitter.

The moment you've all been waiting for @woodyinho is November's #BundesligaPOTM! @EASPORTSFIFA#FIFA19 pic.twitter.com/JFu1bWSr7m