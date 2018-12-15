Рианчо рассказал, в какой клуб лучше перейти Цыганкову

Новости спорта: Бывший тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Рауль Рианчо прокомментировал возможность перехода Виктора Цыганкова в другой клуб.

Рауль Рианчо в интервью Footballhub.com, в частности, отметил, что идеальная лига для Цыганкова – это Испания, но сначала ему нужно подготовиться физически, тактически и психологически.

"Сейчас в "Динамо" очень классный коллектив. Кто самый большой талант? Конечно, Цыганков – топ. Но не только он. Шепелев – супер игрок. Когда он без мяча, то он всегда смотрит направо и налево. Шапаренко – это динамика. И не только они - в "Динамо" много игроков и большой потенциал.

Потенциал Виктора Цыганкова был виден давно, но не надо забывать, что он проделал большую работу с тренерами Академии Альберто, Унаи и Висенте. Надо их за это поблагодарить. Они три года работали в "Динамо" и тоже немного помогли.

Когда ему стоит переезжать в Европу? Все нужно делать в правильный момент. Можно рано поехать в Европу и там провалиться. Надо быть готовым морально и психологически. Сейчас Цыганкову еще рано уходить из "Динамо". Нельзя перепрыгивать. Виктор сам должен знать, когда он будет готов играть в Европе. Цыганков молод и ему не стоит слишком спешить. Идеальная лига для Цыганкова – это Испания. Хорошее вино, вкусный хамон, замечательная погода. Это шутка, конечно. Когда Виктор будет готов, то сможет играть в любой лиге. Чемпионат Англии – очень сильный и контактный. В лигах Германии и Испании свои особенности. Но Цыганков сможет везде себя найти, если будет к этому готов физически, тактически и психологически.

Травмы? Травматичность – это тоже этап зрелости. Каждая травма или повреждение дают какой-то опыт. С каждым разом у него будет все меньше травм. Виктор еще очень молодой и пока развивается. Цыганков выглядит очень хорошо и сильно. Все у него будет хорошо", - сказал Рианчо.