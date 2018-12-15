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Суббота, 15.12.2018
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Футбол. Расписания матчей 15 декабря

Футбол. Расписания матчей 15 декабря
12:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня, 15 декабря состоятся захватывающие матчи в европейских Топ-чемпионатах.

Начало футбольного уик-энда подарит нам ряд захватывающих матчей во всех топовых европейских чемпионатах. Боруссия попытается обыграть Вердер и уйти в отрыв в Бундеслиге. Ман Сити после поражения от Челси примет Эвертон, а в Италии состоится туринское дерби.

Расписание матчей 15 декабря:

Чемпионат Англии Премьер-лига 17-й тур

14:30 Ман Сити - Эвертон Футбол 1

17:00 Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл

17:00 Уотфорд - Кардифф Сити

17:00 Тоттенхэм - Бернли Футбол 2

17:00 Кристал Пэлас - Лестер Сити

17:00 Вулверхэмптон - Борнмут

19:30 Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед

Чемпионат Испании Примера 16-й тур

14:00 Хетафе - Реал Сосьедад

17:15 Реал Вальядолид - Атлетико Мадрид

19:30 Реал Мадрид - Райо Вальекано

21:45 Эйбар - Валенсия

Чемпионат Германии Бундеслига 15-й тур

16:30 Аугсбург - Шальке

16:30 Штутгарт - Герта

16:30 Хоффенхайм - Боруссия М

16:30 Фортуна Д - Фрайбург

16:30 Ганновер - Бавария

19:30 Боруссия Д - Вердер

Чемпионат Италии Серия А 16-й тур

19.00 Интер Милан - Удинезе Футбол 1

21:30 Торино - Ювентус Футбол 1

Чемпионат Франции Лига 1 18-й тур

18:00 Дижон - ПСЖ

21:00 Реймс - Страсбур

21:00 Нант - Монпелье

21:00 Кан - Тулуза

21:00 Амьен - Анже

Напомним, вчера состоялись несколько матчей в европейских чемпионатах. Леганес Андрея Лунина сыграл в ничью с Сельтой, а Вольфсбург на выезде обыграл Нюрнберг.

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ФК Бавария, ПСЖ, ФК Реал, Бундеслига, ФК Боруссия Д, Серия А, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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