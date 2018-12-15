Футбол. Расписания матчей 15 декабря

Начало футбольного уик-энда подарит нам ряд захватывающих матчей во всех топовых европейских чемпионатах. Боруссия попытается обыграть Вердер и уйти в отрыв в Бундеслиге. Ман Сити после поражения от Челси примет Эвертон, а в Италии состоится туринское дерби.
Расписание матчей 15 декабря:
Чемпионат Англии Премьер-лига 17-й тур
14:30 Ман Сити - Эвертон Футбол 1
17:00 Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
17:00 Уотфорд - Кардифф Сити
17:00 Тоттенхэм - Бернли Футбол 2
17:00 Кристал Пэлас - Лестер Сити
17:00 Вулверхэмптон - Борнмут
19:30 Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Испании Примера 16-й тур
14:00 Хетафе - Реал Сосьедад
17:15 Реал Вальядолид - Атлетико Мадрид
19:30 Реал Мадрид - Райо Вальекано
21:45 Эйбар - Валенсия
Чемпионат Германии Бундеслига 15-й тур
16:30 Аугсбург - Шальке
16:30 Штутгарт - Герта
16:30 Хоффенхайм - Боруссия М
16:30 Фортуна Д - Фрайбург
16:30 Ганновер - Бавария
19:30 Боруссия Д - Вердер
Чемпионат Италии Серия А 16-й тур
19.00 Интер Милан - Удинезе Футбол 1
21:30 Торино - Ювентус Футбол 1
Чемпионат Франции Лига 1 18-й тур
18:00 Дижон - ПСЖ
21:00 Реймс - Страсбур
21:00 Нант - Монпелье
21:00 Кан - Тулуза
21:00 Амьен - Анже
Напомним, вчера состоялись несколько матчей в европейских чемпионатах. Леганес Андрея Лунина сыграл в ничью с Сельтой, а Вольфсбург на выезде обыграл Нюрнберг.