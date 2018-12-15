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Футболист Зари станет подопечным Реброва в Венгрии

Футболист Зари станет подопечным Реброва в Венгрии
14:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта: Полузащитник Зари Игорь Харатин может продолжить карьеру в Ференцвароше, который возглавляет Сергей Ребров.

Ференцварош предложил Заре 800 тисяч евро за полузащитника Игоря Харатина, сообщает FootballHub.

Игрок в ближайшие дни должен обсудить с венгерским клубом условия личного контракта.

Летом Ференцварош уже делал попытку приобрести Харатина, но тогда клубы не сошлись в сумме трансфера.

Ранее об интересе к Харатину заявлял главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.

Лидер обороны Шахтера может стать одноклубником экс-динамовца Виды

Юрий Вернидуб подтвердил, что у Зари есть предложение по полузащитнику.

Также за Ференцварош играет бывший одноклубник Харатина Иван Петряк.

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ФК Заря, Футбол, ФК Ференцварош, Новости футбола, Игорь Харатин.
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