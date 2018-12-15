Футболист Зари станет подопечным Реброва в Венгрии

Ференцварош предложил Заре 800 тисяч евро за полузащитника Игоря Харатина, сообщает FootballHub.
Игрок в ближайшие дни должен обсудить с венгерским клубом условия личного контракта.
Летом Ференцварош уже делал попытку приобрести Харатина, но тогда клубы не сошлись в сумме трансфера.
Ранее об интересе к Харатину заявлял главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.
Юрий Вернидуб подтвердил, что у Зари есть предложение по полузащитнику.
Также за Ференцварош играет бывший одноклубник Харатина Иван Петряк.