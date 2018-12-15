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Агент Малиновского прокомментировал слухи о переезде украинца в Италию

Агент Малиновского прокомментировал слухи о переезде украинца в Италию
14:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Агент Рулсана Малиновского заверил, что украинец не покинет Генк в январе

Сегодня утром появилась информация об интересе к Руслану Малиновскому со стороны "Ромы" и о том, что украинец ведет переговоры с «Миланом».

Однако агент полузащитника «Генка» Сергей Серебренников эти слухи опроверг:

«Я не знаю, кто запускает эти слухи. Более того, есть договоренность, что Малиновский до лета никуда не переходит. Он игрок «Генка». У клуба есть договоренность со всеми игроками, они никого не хотят отпускать, потому что борются за чемпионство.

Поэтому вся информация, которая муссируется, является безосновательной».

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ФК Рома, ФК Милан, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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