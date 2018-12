Салах получил престижную награду

В борьбе за награду Салах опередил своего сенегальского одноклубника Садио Мане, марокканского защитника Ювентуса Мехди Бенатья, сенегальского защитника Наполи Калиду Кулибали и ганского полузащитника Атлетико Томаса Партея.

В прошлом сезоне 26-летний Салах забил 44 гола в 52 матчах за Ливерпуль, а в текущей кампании отметился 13 голами в 22 матчах. Он стал лишь вторым футболистом, который был признан лучшим африканским футболистом года дважды подряд.

YES MO!! @MoSalah has won the 2018 BBC African Footballer of the Year award.#BBCAFOTY pic.twitter.com/zySe4U8i3q

— Liverpool FC (@LFC) 14 декабря 2018 г.