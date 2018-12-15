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Цыганков попал в символическую сборную группового раунда Лиги Европы

Цыганков попал в символическую сборную группового раунда Лиги Европы
18:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Динамо пробилось в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19.

Футбольный полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сборную группового раунда Лиги Европы по версии WhoScored. Украинский вингер получил среднюю оценку 7,68.

В пяти поединках Лиги Европы он забил 2 мяча и сделал две голевые передачи.

Высокие оценки получили и защитники "Динамо" Виталий Миколенко (7,55) и Тамаш Кадар (7,14), хоть они и не вошли в сборную группового раунда.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Виктор Цыганков.
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