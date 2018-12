Цыганков попал в символическую сборную группового раунда Лиги Европы

Футбольный полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сборную группового раунда Лиги Европы по версии WhoScored. Украинский вингер получил среднюю оценку 7,68.

В пяти поединках Лиги Европы он забил 2 мяча и сделал две голевые передачи.

Our Europa League team of the group stages:

André Hansen

Joakim Maehle

Michael Ngadeu-Ngadjui

Sidnei@AcunaMarcos17

Viktor Tsygankov@LoCelsoGiovani@Ever10Banega

Leandro Trossard@HallerSeb

Munas Dabbur

