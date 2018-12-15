Цыганков попал в символическую сборную группового раунда Лиги Европы

Футбольный полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сборную группового раунда Лиги Европы по версии WhoScored. Украинский вингер получил среднюю оценку 7,68.
В пяти поединках Лиги Европы он забил 2 мяча и сделал две голевые передачи.
Our Europa League team of the group stages:
André Hansen
Joakim Maehle
Michael Ngadeu-Ngadjui
Sidnei@AcunaMarcos17
Viktor Tsygankov@LoCelsoGiovani@Ever10Banega
Leandro Trossard@HallerSeb
Munas Dabbur
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— WhoScored.com (@WhoScored) 15 декабря 2018 г.
Высокие оценки получили и защитники "Динамо" Виталий Миколенко (7,55) и Тамаш Кадар (7,14), хоть они и не вошли в сборную группового раунда.