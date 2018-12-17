Лион разгромил Монако: десятое поражение монегасков в чемпионате

Новости спорта: В рамках 18-го тура чемпионата Франции Лион разгромил Монако (3:0).

В матче восемнадцатого тура французской Лиги 1 Лион дома разгромил Монако, отправив три мяча в ворота "монегасков".

Таким образом, Монако проиграл в текущем розыгрыше чемпионата Франции в десятый раз. Большее число поражений только у Амьена и Генгама (по одиннадцать).

Ныне Монако находится в зоне вылета. До спасительного семнадцатого места подопечных Тьерри Анри отделают три пункта.

Лион - Монако 3:0

Голы: Ауар, 6, Фекир, 34, Менди, 59.

Лион: Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Менди, Денайер (Терье, 85), Фекир, Тузар, Траоре (Дембеле, 67), Ауар (Диоп, 80), Депай, Тете.

Монако: Бенальо, Жемерсон, Глик, Бадиашиле (Силла, 53), Хенрихс, Головин, Пеле (Массанго, 69), Шадли (Диоп, 53), Тилеманс, Раджи, Фалькао.

Предупреждения: Фалькао, Депай, Раджи.

Удален: Головин, 47.