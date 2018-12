"Я еще не закончил с тобой": Ибрагимович эффектно анонсировал сезон в МЛС (Видео)

Социальные сети футболистов в наши дни настолько же важны, как и их поведение и характер на футбольном поле, а Златан Ибрагимович - тот игрок, который максимально соответствует образу на поле, в СМИ и в социальных сетях.

Шведский нападающий "в стиле Златана" анонсировал свое будущее в МЛС, что подтверждает факт того, что Ибрагимович остается в Лос-Анджелес Гэлакси еще на один сезон.

You could say I like my new job @Ibra_official @LAGalaxy pic.twitter.com/QGt6GstGbM

— Kurt Stoffer (@KurtStoffer) 17 декабря 2018 г.