"Я еще не закончил с тобой": Ибрагимович эффектно анонсировал сезон в МЛС (Видео)

Новости спорта: Шведский форварда Златан Ибрагимович объявил о своем будущем в типичном "стиле Златана".

Социальные сети футболистов в наши дни настолько же важны, как и их поведение и характер на футбольном поле, а Златан Ибрагимович - тот игрок, который максимально соответствует образу на поле, в СМИ и в социальных сетях.

Шведский нападающий "в стиле Златана" анонсировал свое будущее в МЛС, что подтверждает факт того, что Ибрагимович остается в Лос-Анджелес Гэлакси еще на один сезон.

"МЛС, я еще не закончил с тобой", - сказал Ибрагимович, анонсировав свое видео.

Ранее сообщалось, Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович решил отказаться от переезда в Милан.