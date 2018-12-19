Яремчук помог Генту против в полуфинал Кубка Бельгии, выбив команду Безуса

Новости спорта: Нападающий сборной Украины отметился голом в четвертьфинале Кубка Бельгии.

Украинский форвард Роман Яремчук помог Генту выйти в полуфинал Кубка Бельгии, обыграв Сент-Трюйден другого украинца Романа Безуса.

Оба украинца отыграли полный матч, но сложился он намного удачнее для Яремчука с партнерами. Яремчук забил второй мяч во встрече с передачи Жана-Люка Домпе и принял участие в третьем голе. А вот полузащитник Сент-Трюйдена отметился только желтой карточкой.

Еще один украинец – защитник Игорь Пластун – весь матч просидел на скамейке запасных Гента.

Гент выиграл 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Его соперником станет победитель пары Мехелен — Кортрейк.