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Гвардиола отреагировал на увольнение Моуриньо из Манчестер Юнайтед

Гвардиола отреагировал на увольнение Моуриньо из Манчестер Юнайтед
09:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что уволенный из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо скоро вернется к работе. Слова тренера приводит Sky Sports.

«Мне всегда грустно, когда с тренерами случается подобное. В таких ситуациях мы остаемся одни. Все тренеры мне близки. Когда нет результата, нас увольняют.

Он настолько силен, что ему не нужна моя поддержка. Желаю ему всего наилучшего, он скоро вернется».

Ранее на увольнение Жозе отреагировал звездный игрок МЮ Поль Погба.

Также стало известно, что временно исполнять обязанности наставника Манчестер Юнайтед будет легендарный Майкл Каррик.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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