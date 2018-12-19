Челси нашел конкурента для Мораты

Новости спорта: Английский форвард Каллум Уилсон может составить конкуренцию Альваро Морате за место в основе лондонского Челси.

Помощник Антонио Конте в Челси Джанфранко Дзола подтвердил интерес лондонцев к нападающему Борнмута Каллуму Уилсону.

«Каллум преуспевает и представляет интерес не только для нас, но и для многих. Мне он нравится, потому что он силен в воздухе, что является очень важным качеством, но я не хочу вдаваться в подробности», — цитирует итальянца BBC.com.

В этом сезоне Каллум Уилсон забил 9 голов в 18 матчах за Борнмут во всех турнирах.

Также Уилсон в ноябре был впервые вызван в сборную Англии на матч против США.