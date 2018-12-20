Степаненко - лучший игрок Шахтера в декабре

Новости спорта: Опорный полузащитник Тарас Степаненко победил в голосовании болельщиков "Шахтера".

По его итогам в пользу Тараса Степаненко высказались 3 066 человек. Украинец опередил своего партнера Жуниора Мораеса (1 529). Всего в опросе на социальных платформах клуба приняли участие 4 595 болельщиков.

Напомним, в декабре Степаненко сыграл во всех трех матчах команды и стал автором красивого гола в ворота "Мариуполя".

Эта номинация позволит Тарасу претендовать на звание лучшего игрока «Шахтера» в 2018 году в финальном голосовании, которое стартует уже совсем скоро.

Опорный полузащитник Тарас Степаненко победил в голосовании болельщиков "Шахтера".